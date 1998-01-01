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نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

الإثنين 12 مارس 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا



غزة/ رام الله/ بيروت/ عمان

شارك مئات الاف اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا الخمس "لبنان وسوريا والاردن والضفة وغزة" في اطلاق الاف الطائرات الورقية لجلب الانتباه الى قضية الاونروا ونقص التمويل الذي يهدد مستقبلها وعملياتها.

واطلق المئات من الطلاب في احدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة طائرات ورقية بهدف لفت الانظار للازمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية.

وحلقت الطائرات في اجواء غزة بالتزامن مع اطلاقها في خمس مناطق تعمل بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لدعوة المجتمع الدولي لاستمرار تمويل "الاونروا".

وقال عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي في رئاسة "الأونروا" ان نصف مليون طالب في مناطق عمليات غزة والضفة وسوريا ولبنان والاردن شاركوا في الفعالية.

وأضاف ابو حسنة ان اطلاق الاطباق الطائرة جاء كرسالة للمؤتمر الذي يعقد في روما بتاريخ 15 آذار، ورسالة للعالم مفادها "يجب دعم الأونروا وتغطية العجز المالي الذي يهدد وجودها".

وأكد ان غياب التمويل يهدد مستقبل نصف مليون طالب في مدارس "الأونروا"، كما يهدد الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ بينهم مليون وسبع مائة الف يتلقون مساعدات غذائية، مليون منهم يتواجدون في غزة

.وقال ابو حسنة ان وجود "الأونروا" هام للاستقرار والسلام في المنطقة ولكل القيم الانسانية.يشار أنه من المقرر ان يعقد مؤتمر في العاصمة الايطالية روما الخميس المقبل لمناقشة تمويل "الاونروا" بعد التقليصات الامريكية.



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#الاوروا #مويل #طلاب

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