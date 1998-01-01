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سمية الخشاب حامل من زوجها أحمد سعد

الإثنين 12 مارس 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمية الخشاب حامل من زوجها أحمد سعد



عالم الفن

إنتشرت مؤخراً في الأوساط الفنية أخبار تتحدث عن حمل الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ من زوجها الفنان المصري ​أحمد سعد​.

وجاءت هذه الأخبار بعد إعتذار الخشاب عن المشاركة في أي عمل فني خلال شهر رمضان المقبل، مرجعةً السبب في ذلك إلى تلقيها عروض غير مناسبة لافتة إلى أنه من المستحيل أن تضيع كل النجاح الذي حققته بالمشاركة في أعمال لا تليق بإسمها ونجوميتها، مشيرة إلى أنها لا تفضل المشاركة في كل عام، وفق موقع "نورت".

وبالتالي أشار الكثيرون أن الخشاب أرادت إبعاد فكرة حملها عن الأضواء من خلال كلامها هذا.

يذكر أن التعاون الفني الوحيد الذي جمع أحمد سعد وسمية كان أغنية "بالحلال يا معلم" ضمن أحداث مسلسل "الحلال"، والذي عُرض في رمضان الماضي، ولم يحقق النجاح المتوقع.
 

#سمية الخشاب #أحمد سعد

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