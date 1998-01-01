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الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني

الإثنين 12 مارس 2018 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني



رام الله / سما /

 اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الاردنية عمان.

وبحث الرئيس والعاهل الاردني، آخر التطورات بشأن مدينة القدس المحتلة.

وأطلع الرئيس، العاهل الأردني على مجمل التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

ويأتي الاجتماع في اطار استمرار التنسيق بين الجانبين لحماية مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، خاصة في اعقاب اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها في الخامس عشر من أيار المقبل.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الاردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني: رئيس الديوان الملكي الاردني فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء عدنان الجندي، ومستشار الملك، مدير مكتبه منار الدباس.

#الرئيس #عمان #العاهل الاردني

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