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أول تعليق صادم من شيرين عبد الوهاب على حكم سجنها

الإثنين 12 مارس 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق صادم من شيرين عبد الوهاب على حكم سجنها



عالم الفن

في أول تعليق على حكم سجنها، أكدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها تحترم القضاء المصري.

وأشارت في مقابلة سريعة مع INSIDER بالعربي إلى أنها "تحترم قضاء بلدها ولكن هناك بعض التعسف والظلم في حقها"، مؤكدة أنه "نشر مقاطع فيديو أخرى من الحفل وما حصل لا يستحق كل الهجوم الذي تعرضت له.

وأكدت أنه يتم "تناقل كل ما هو سلبي اما الايجابيات فلا أحد ينظر لها"، ورفضت أن يتم "التشكيك بوطنيتها".

وفي تصريح غريب رفضت غناء أغنية "ما شربتش من نيلها" من جديد، مشيرة الى انه يحق لأي شخص غناء الاغنية إلا انها لن تقوم بذلك أبداً.

يذكر أن محكمة جنح المقطم أصدرت حكمها بحبس المطربة شيرين 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل أو ما يعرف في الاعلام بـ"أزمة البلهارسيا".

#شيرين عبدالوهاب

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