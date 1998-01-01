هواوي تكشف عن Huawei Y9 2018

وكالات / سما /

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الجديد Huawei Y9 2018، في تايلاند، بخصائص تتشابه مع هاتفها Mate 10 Lite من حيث الكاميرا والتصميم وببطارية بسعة أكبر.

الشاشة: 5.93 بوصة – LCD – Full HD.

الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت.

الذاكرة الخارجية: يقبل بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 16 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: مزدوجة 13 ميجابكسل + 2 ميجابيكسل.

المعالج: Kirin 659.

الرامات: 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: أندرويد أوريو 8.0.

البطارية: 4000 مللي أمبير/ساعة.

موعد الطرج للبيع: لم يحدد بعد

السعر: لم يحدد بعد