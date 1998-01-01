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"رافباور" بطارية متنقلة تشحن الهواتف لاسلكيا

الإثنين 12 مارس 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رافباور" بطارية متنقلة تشحن الهواتف لاسلكيا



مع تطور الهواتف الذكية وتحولها إلى تقنية الشحن اللاسلكي، كان لا بد أن تواكب بطاريات الشحن المتنقلة (power bank) هذا التطور في نهاية المطاف، حيث أصدرت شركة "رافباور" بطارية الشحن المتنقلة اللاسلكية "هايبر أير".

تبلغ قدرة بنك الطاقة المتنقل (هايبر أير) هذا 10400 ميلي أمبير، ويملك منفذي "يو إس بي" تقليديين ليعمل مثل أي شاحن متنقل آخر في السوق، لكنه يملك أيضا ملفا للشحن اللاسلكي المدمج به، يدعم الشحن اللاسلكي السريع لهواتف آيفون وأندرويد.

وتوضح الشركة أن هذه البطارية تستطيع شحن هواتف آيفون الحديثة لاسلكيا بقدرة 7.5 واطات، أي بسرعة شحن لاسلكي تزيد 50% عن شواحن آيفون اللاسلكية ذات القدرة التي تتراوح بين 3.5 و5 واطات بالنسبة لهواتف آيفون إكس وآيفون 8 بلس وآيفون 8 العاملة بنظام التشغيل آي او إس 11.2 أو ما يليه.

كما أن البطارية تستطيع شحن هواتف سامسونغ الحديثة لاسلكيا بقدرة عشرة واطات، بمعنى أنها تستطيع شحن هاتف مثل غلاكسي إس8 لاسكليا بزمن 3.85 ساعات.

وتعمل تقنية الشحن اللاسلكي في البطارية مع أي جهاز يدعم تقنية "كيو آي" للشحن اللاسلكي المدعومة على نطاق واسع بأجهزة مثل آيفون إكس و8 بلس و8، وغلاكسي إس8 وإس8 بلس ونوت 8.

ويمكن للبطارية شحن جهازين معا بسبب سعتها الكبيرة؛ أحدهما باستخدام منفذ "يو إس بي" والآخر عبر الشحن اللاسلكي، وبحسب الشركة فيمكن شحن آيفون إكس بسرعة 2.7 مرة باستخدام منفذ "يو إس بي"، وبسرعة 1.8 مرة لاسلكيا. وتحتاج البطارية إلى ست ساعات لإعادة شحنها كاملة.

#رافباور #هواتف

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