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هيئة الأسرى: تحسن الحالة الصحية للأسير مصطفى بشارات

الإثنين 12 مارس 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، اليوم الاثنين، بأن الحالة الصحية للأسير مصطفى بشارات (54 عاماً) من بلدة طمّون جنوب طوباس، مستقرة وفي تحسن مستمر.

وأوضح شقيرات أن الأسير بشارات كان قد أصيب بجلطة الشهر الماضي، نتج عنها أضرار في الجانب الأيمن من جسده، وتحديداً في يده ورجله، ونقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي.  

وأضاف أن الأسير بشارات يقبع حالياً فيما يسمى "عيادة معتقل الرملة"، ويتم إجراء جلسات علاج طبيعي لقدمه ويده اليمنى.

يذكر أن الأسير بشارات محكوم بالسجن عامين، وتبقى له قرابة الشهر لإنهاء محكوميته.

#هيئة الأسرى #مصطفى بشارات

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