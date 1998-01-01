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الشرطة تضبط 5 دراجات نارية تسببت باقلاق الراحة العامة في قلقيلة

الإثنين 12 مارس 2018 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ضبطت  الشرطة اليوم 5 دراجات نارية تقوم بإزعاج المواطنين وإقلاق الرحة العامة  وتعرض حياتهم وحياة الاخرين  للخطر في مدينة قلقيلية .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة  , بأن غرفة العمليات في شرطة محافظة قلقيلية وفي ساعة متأخرة من الليل تلقت العديد من المكالمات  الهاتفية والبلاغات على الرقم المجاني الخاص بالشرطة (100) حول قيام عدد من الأشخاص يقودون دراجاتهم النارية بسرعة جنونية وعمل حركات من شأنها إزعاج المواطنين وتعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر وإقلاق راحتهم , وعلى الفور  تحركت قوة من شرطة المرور  إلى المكان وتم عمل حواجز مرورية في كافة أنحاء وشوارع  المدينة وقامت بإيقاف وضبط خمس دراجات نارية وضبطها وإلقاء القبض على سائقيها .

واكد البيان بأنه تم حجز الدراجات النارية وضبطها أصولا أمام مديرية شرطة المحافظة و إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أصولا تجاه سائقي هذه النارية .

 
 
 
#الشرطة #دراجات نارية

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