جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة المغدور مصلح تنظم مسيرة للمطالبة بإعدام قاتلي ابنهم

الإثنين 12 مارس 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة المغدور مصلح تنظم مسيرة للمطالبة بإعدام قاتلي ابنهم



غزة / سما /

طالب مشاركون من عائلة المغدور عدنان مصلح، في مسيرة شارك فيها العشرات من ذويه وأصدقائه، الجهات المختصة بتنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة ابنهم بأسرع وقت ممكن.

وردد المشاركون المسيرة التي انطلقت صباح أمس، من مفترق السرايا الحكومي باتجاه منزل عائلة المغدور في حي النصر شعارات أكدت رفض العائلة تقبل العزاء بابنها قبل تنفيذ الحكم الشرعي بحق القتلة.

يذكر أن مصلح قتل على يد شخصين أثناء توصيله طلباً لهما قبل أيام، داخل شقة سكنية مهجورة بحي الصحابة شرق المدينة.

من جهتها أعلنت المباحث العامة، أنها تمكنت مساء أول من أمس، من القبض على المتهمَيَّن الرئيسين في قضية الاختطاف والقتل.

وقال مدير المباحث العامة العميد حسام شهوان في تصريح صحافي، إنه فور تلقيهم بلاغاً باختفاء المغدور الأربعاء الماضي، بدأت عمليات البحث والتحري حول القضية.

وأضاف: "تم الاشتباه بأحد المواطنين، ويدعى "ع. ح"، وبعد توقيفه والتحقيق معه، اعترف بقيامه بخطف مصلح بالاشتراك مع شخص آخر".

وأوضح شهوان: أن المشتبه به دلَّ على مكان إخفائه ومن معه لجثة المغدور في أحد الشقق السكنية بمدينة غزة، لافتاً إلى أنه عقب التوجه لمكان الشقة المذكورة تم العثور على المواطن مصلح مقتولاً مضرجاً بدمائه.

يُذكر أن المغدور، كان يعمل لدى شركة يمامة لتوصيل الطلبات "دليفري"، وجدت جثته صباح الخميس الماضي في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الصحابة.

#المغدور مصلح #عائلة #قتل

أخبار ذات صلة

لائحة اتهام ضد قاتلي أبو سيدو بمساعدة سيدة

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب جمال مصلح متأثرا بجراحه في جمعة الغضب الرابعة شرق البريج

الشهيد محمد مصلح

الشهيد "جمال محمد مصلح " من الفقر الى القبر؟

سكين جريمة عدنان مصلح - غزة

غزة : المباحث العامة تلقي القبض على المتهمَيْن بقتل المواطن "مصلح"

الشهيد

شاهد: رسالة مؤثرة من الشهيد "مصلح" الى الرئيس عباس عشية استشهاده

عدنان مصلح

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح المتوفر بكثرة لدى حماس وتخشاه اسرائيل وما هي المناطق التي يصلها؟

فيديو ..فتيات تركيات يشعلن شوارع "أزمير" رقصا على أنغام أغنية لـ"مصر"

شمالي: نملك تمويلا حتى مايو وسنضطر لاغلاق بعض مقراتنا حال استمرار العجز المالي

حسناء الشرطة اللبنانية أمام القضاء بعدما ساقت الكثيرين إلى السجن

نجمة أفلام إباحية تكشف أرباحها بسبب قضيتها مع ترامب

لمناقشة صفقة القرن.. قمة فلسطينية أردنية هامة في عمان غداً الاثنين

حلاوة طحينية وفطيرة بالعجوة.. لماذا تناول السيسي هذه الوجبة؟ فيديو

الأخبار الرئيسية

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

الرئيس الاسرائيلي

الرئيس الاسرائيلي يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

المتحدث باسم سرايا القدس

المتحدث باسم سرايا القدس : نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة

تفجير الباصات

السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات " الإستشهادية " في إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية