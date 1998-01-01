حواتمة يصل موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية

رام الله / سما /

وصل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من وزارة الخارجية لبحث ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبحسب بيان للجبهة، فإن حواتمة وصل على رأس وفد كبير من قيادة الديمقراطية لعقد مباحثات فلسطينية- روسية مع وزارة الخارجية الروسية والمؤسسات الروسية السياسية البرلمانية والأكاديمية والإعلامية بشأن التطورات الفلسطينية وقضايا الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن حواتمة سيلتقي مع الجالية الفلسطينية والعربية الموجودة في روسيا لإطلاعهم على تطورات الأوضاع فلسطينيا.