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دولتان تتجهان لنقل سفارتيهما إلى القدس المحتلة

الإثنين 12 مارس 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دولتان تتجهان لنقل سفارتيهما إلى القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن دولتي باراغواي وهندوراس أبلغتا الحكومة "الإسرائيلية" باستعدادهما لنقل سفارتيهما من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، قوله "إن باراغواي وهندوراس أبلغا "تل أبيب" أنهما مستعدتان من حيث المبدأ لنقل سفارتيهما إلى القدس".

وأضاف أن الدولتين اشترطتا قيام رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بزيارة رسمية لها، قبل الإعلان عن قرار رسمي بهذا الخصوص أو اتخاذها خطوات جادة لتحقيق المسعى "الإسرائيلي".

يشار إلى أن هندوراس، كانت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، بإدانة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ "القدس عاصمة لإسرائيل"، حيث صوت ما مجموعه 128 من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً لصالح القرار.

أما باراغواي فقد امتنعت عن التصويت على القرار الأممي الذي هدّدت واشنطن بقطع المساعدات المالية عن كل الدول التي قامت بدعمه.

وزارت السفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، هندوراس مؤخرا وأثنت على رئيسها خوان أورلاندو هرنانديز، لدعمه قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.

ورغم أن نتنياهو لم يزر باراغواي خلال زيارته لأمريكا اللاتينية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أن  الرئيس الباراغوياني هوراشيو كارتيس جاء إلى بوينس آيرس للقاء نتنياهو.

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