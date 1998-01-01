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فالفيردي ينتظر عودة إنيستا أمام تشيلسي ويحدد بدائله

الإثنين 12 مارس 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي ينتظر عودة إنيستا أمام تشيلسي ويحدد بدائله



وكالات / سما /

ينتظر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني عودة القائد آندرياس إنيستا للمشاركة مع البلوجرانا في اللقاء المهم أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره تشليسي مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض إنيستا قائد وصانع ألعاب الفريق للإصابة في لقاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، مما وضع فالفيردي في حيرة للبحث عن بديل مناسب له في لقاء تشيلسي المهم، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأشارت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” أن فالفيردي مازال مؤمنًا بإمكانية عودة إنيستا قبل مباراة تشيلسي يوم الأربعاء بعد الجهد المبذول من جانب اللاعب الإسباني المميز في الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن إنيستا يعمل بشكل يومي حتى يكون جاهزًا للعودة إلى برشلونة والمشاركة في لقاء تشيلسي، حيث نشر تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول فيها أن كل يوم يكون قريبًا أكثر للعودة إلى الملاعب.

 

وأكملت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي سيعلن قائمة الفريق المشاركة يوم الثلاثاء المقبل، لذلك سينتظر حتى آخر لحظة لاعبه إنيستا، ولكن إذا فشل في اللحاق بالبلوجرانا، فإن المدرب الباسكي السابق قد وضع أكثر من مرشح لتعويض إنيستا وهم “البرازيلي باولينيو، ومواطنه عثمان ديمبلي بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مباراة الدوري الأخيرة”.

#برشلونة #تشيلسي

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