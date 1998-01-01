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موراتا مهدداً بالغياب عن كأس العالم 2018

الإثنين 12 مارس 2018 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا مهدداً بالغياب عن كأس العالم 2018



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي قد لا يشارك في كأس العالم 2018 رفقة منتخب بلاده إسبانيا بسبب تراجع مستواه.

وظهر موراتا بمستوى مميز للغاية في الأسابيع الأولى مع تشيلسي، لكنه تراجع بشكل غريب بعد ذلك لدرجة أنه خرج من التشكيلة الأساسية في الكثير من المباريات، ويعود آخر هدفه سجله إلى 26 من ديسمبر الماضي، أي قبل شهرين ونصف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مقعد موراتا في منتخب اللاروخا ليس مضموناً الآن، وذلك في ظل تألق ماريانو دياز مهاجم ليون وجيرارد مورينو نجم إسبانيول.

وتمكن ماريانو مهاجم ريال مدريد السابق من تسجيل 18 هدف وصناعة 4 آخرين مع ليون في مختلف البطولات، كذلك سجل جيرارد مورينو 15 هدف وصنع هدفين في بطولتي الدوري الإسباني والكأس.

في المقابل، سجل موراتا 12 هدف فقط بقميص تشيلسي وصنع 5 آخرين خلال 36 مباراة خاضها، بمعدل هدف كل 3 مباريات، وهذه أرقام ضعيفة تهدد مشاركته في المونديال.

 

وأضاف التقرير أن المدرب لوبيتيجي سيختار دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الذي استعاد توهجه وأياجو أسباس نجم سيلتا فيجو في قائمته النهائية، وقد يطيح ماريانو أو مورينو بموراتا إن واصل الأخير مستواه المتواضع.

#موراتا #كأس العالم

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