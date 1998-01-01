"ليبرمان" يهدد بالانسحاب من الحكومة

القدس المحتلة / سما /

لوح حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، الذي يتزعمه وزير الحرب افيغدور ليبرمان، بالانسحاب من الحكومة بعد اتفاق توصل إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع الأحزاب الدينية بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، عن مصدر في حزب "إسرائيل بيتنا"، تلويح الحزب بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية بالقراءة الثالثة والأخيرة في الكنيست.

وشهدت الليلة الماضية لقاءات مكثفة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعماء أحزاب المتدينين والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق حول قانون التجنيد مثار الخلاف، في حين ستواجه الحكومة تحدياً جديداً بعد تهديد ليبرمان بالانسحاب حال إقرار القانون.