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إدارة سان جيرمان تسافر إلى البرازيل لحماية نيمار

الإثنين 12 مارس 2018 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سان جيرمان تسافر إلى البرازيل لحماية نيمار



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قد قررت السفر للبرازيل من أجل حسم مستقبل نيمار دا سيلفا مع الفريق الباريسي.

وارتبط أسم نيمار دا سيلفا في الآونة الأخيرة بالانتقال للعب في صفوفريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، بعد أن أشارت صحيفة “آس” أن اللاعب البرازيلي المميز ليس سعيدًا داخل أروقة النادي الفرنسي.

وتعرض نيمار دا سليفا للإصابة منذ فترة في كاحله، وقرر إجراء عملية جراحية من أجل لحاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، مما يجعله يغيب عن لقاء إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والذي خسر فيه سان جيرمان بثنائية نظيفة.

وذكر برنامج “تيليفوت” الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت أن تخشى من إمكانية رحيل نيمار عن صفوف الفريق، بالرغم من التعاقد معه الصيف الماضي بمبلغ 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة الإسباني كأغلى صفقة في العالم.

وأشار البرنامج التليفزيوني أن إدارة الفريق ستسافر إلى البرازيل للحديث مع اللاعب حول مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

 

وأضافت صحيفة “آس” المدريدية أن هناك اجتماع حدث بين والد نيمار، وبعض من مسؤولي فريق ريال مدريد حول إمكانية ضم اللاعب، ووصل سعر اللاعب إلى 400 مليون يورو.

وبالتأكيد ستتغير فكرة مسؤولي باريس سان جيرمان عن مستقبل نيمار بعد الأخبار الأخيرة حول رغبته حقًا في الرحيل.

الجدير بالذكر أن نيمار قد شارك مع الفريق في 30 مباراة، ونجح في إحراز 29 هدف وصناعة 11 آخرين.

#نيمار #ريال مدريد

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