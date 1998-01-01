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السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات "الإستشهادية" في إسرائيل

الإثنين 12 مارس 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات "الإستشهادية" في إسرائيل



عكا للشؤون الإسرائيلية

زعمت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن أصوات داخلية بحركة حماس طالبت بالعودة للعمليات " الإستشهادية "، واستئناف عمليات تفجير بالباصات داخل إسرائيل.

وقالت القناة العبرية، أن حركة حماس تستعد للاحتفال بمرور 22 سنه على ذكرى أول عملية تفجير باص داخل إسرائيل والتي وقعت سنه 1996.

ووفقا للقناة السابعة، طالبت بعض الأصوات الداخلية بالحركة، بالعودة الى عمليات التفجير " الإستشهادية " داخل إسرائيل.  على حد زعم القناة.

وبحسب القناة السابعة، "نشر موقع كتائب عز الدين القسام، مقالا مطولا عن حسن سلامة، ووصف فيه كيفية قيامه بالتخطيط وتنفيذ العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، وتساءل كاتب المقال مستغربا، لماذا لا نعود لمثل هذه العمليات".

وزعمت القناة العبرية، أن هذا المقال هو كود مشفر من كتائب القسام بغزة، الى الضفة، للبدء بتنفيذ عمليات تفجيرية، مضيفةً أنه من المتوقع ان نرى قريبة عمليات تفجير باصات في إسرائيل.

#حماس #عمليات استشهادية #اسرائيل

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