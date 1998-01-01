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وفاة عائلة فلسطينية اثر احتراق منزلها بلبنان

الإثنين 12 مارس 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عائلة فلسطينية اثر احتراق منزلها بلبنان



بيروت / وكالات /

توفيت عائلة فلسطينية لاجئة فجر الاثنين، جراء تسبب ماس كهربائي باندلاع حريق في منزل اللاجئ الفلسطيني إبراهيم الدوالي الكائن في حي الإمام المهدي في مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الحريق الذي حدث قرابة الثانية فجرًا، أدى إلى وفاة جميع أفراد العائلة المؤلفة من الأب إبراهيم وزوجته وبناته الثلاثة اختناقا نتيجة الحريق الذي اندلع وأتى على كل محتويات المنزل.

وذكرت أن عناصر من الدفاع المدني اللبناني عملت على اخماد الحريق وسحب الجث التي تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المدينة.

ويعيش اللاجئ المهجر من فلسطين المحتلة عام 1948 في لبنان أوضاعً معيشية صعبة نتيجة عدم حصوله على الحد الأدنى من الحقوق.

#وفاة #عائلة #حريق #لبنان

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