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بوتين يكشف وظيفة جده لأبيه عند لينين وستالين

الإثنين 12 مارس 2018 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يكشف وظيفة جده لأبيه عند لينين وستالين



موسكو / وكالات /

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جده لأبيه عمل عند الزعيمين السابقين، فلاديمير لينين، وجوزيف ستالين.

وقال بوتين في فيلم تسجيلي نشر على الانترنت الأحد، إن جده لأبيه عمل طباخا لكل من لينين وستالين.

وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي “بوتين” ومدته ساعتان إن سبيريدون بوتين كان عضوا مهما بطاقم العاملين في مكتب ستالين. وكان الزعيم السوفيتي الراحل الذي توفي عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.

وأضاف بوتين في الفيلم الذي شاهدته رويترز أن جده “كان طباخا لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو”.

وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في كانون الثاني/يناير إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخا لدى المؤسسة السوفيتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المعلومات الواردة في الفيلم دقيقة.

#بوتين #جده #عمل

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