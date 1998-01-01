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حلاوة طحينية وفطيرة بالعجوة.. لماذا تناول السيسي هذه الوجبة؟ فيديو

الإثنين 12 مارس 2018 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حلاوة طحينية وفطيرة بالعجوة.. لماذا تناول السيسي هذه الوجبة؟ فيديو



القاهرة / وكالات /

 قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على تناول الوجبة المدرسية بنفسه، بعدما قدمها له الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة؛ لكي يطمئن على أولاده من المصريين”، على حد قوله.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، أن «الوجبة المدرسية عبارة عن قطعة حلاوة طحينية، وفطيرة بالعجوة بدلًا من الوجبة الجافة»، مضيفًا أن «الوجبة على مستوى عالي من الجودة، وتُنتج في اليوم السابق لتوزيعها؛ لضمان سلامتها».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت، بدء توزيع الوجبة المدرسية على الطلاب بكافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من الأحد، وفقًا لما تم إقراره من مجلس الوزراء.

#السيسي #وجبة #افطار

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