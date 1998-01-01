جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

وفاة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق" الفريق صفي الدين أبو شناف"

الإثنين 12 مارس 2018 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق" الفريق صفي الدين أبو شناف"



وكالات - سما -

توفي الفريق صفي الدين أبو شناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، والذي تولى رئاسة الأركان من أكتوبر 1987 إلى مايو1991، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

ولد الفريق صفي الدين عام 1931 في محافظة المنيا بصعيد مصر، وتخرج في الكلية الحربية عام 1953، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

تدرج أبو شناف في المناصب حتى وصل لمنصب قائد الفرقة السابعة مشاة، ثم رئيس أركان وقائد الجيش الثاني الميداني، ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشارك في حروب 56 واليمن والاستنزاف و73.

#حرب اكتوبر #قوات مصرية #اركابن حرب

أخبار ذات صلة

الكشف عن تورط ضابط سابق في القوات المسلحة المصرية في عملية سيناء

طيران حربي- ارشيف

القوات المصرية المسلحة تعلن القضاء على إرهابيين شاركوا في هجوم الواحات

القوات المسلحة المصرية: العثور على اجزاء لحطام الطائرة المفقودة شمال الاسكندرية

الجيش المصري- ارشيف

القوات المسلحة المصرية: مقتل 4 عناصر تكفيرية واستهداف 11 وكرا ارهابيا ومركز اعلامي

القوات البحرية والجوية المصرية تشارك في "عاصفة الحزم"

مونيتور: القوات الخاصة المصرية والسعودية تستعد لدخول "عدن"

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح المتوفر بكثرة لدى حماس وتخشاه اسرائيل وما هي المناطق التي يصلها؟

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

فيديو ..فتيات تركيات يشعلن شوارع "أزمير" رقصا على أنغام أغنية لـ"مصر"

نجمة أفلام إباحية تكشف أرباحها بسبب قضيتها مع ترامب

الأحمد : لا تقدم في تطبيق اتفاق المصالحة

"عملية سيناء 2018".. مقتل جنديين مصريين و16 إرهابيا

الأخبار الرئيسية

تفجير الباصات

السابعة تزعم: حماس تدعو لاستئناف عمليات تفجير الباصات "الإستشهادية" في إسرائيل

بالأسماء.. بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين جنوب قطاع غزة و 24 مواطنا بالضفة

اتفاق بين "الحريديم" ونتنياهو: المطلوب موافقة ليبرمان

كابينت- ارشيف

اجتماع طاريء لـ"الكابينت" لمنع الانتخابات المبكرة ووقف تفكك الائتلاف الحاكم

شمالي - ارشيف

مدير الاونروا بغزة: نملك تمويلا حتى مايو وسنضطر لاغلاق بعض مقراتنا حال استمرار العجز المالي

الاتصالات الفلسطينية