بالأسماء.. بحرية الاحتلال تعتقل 10 صيادين جنوب قطاع غزة و 24 مواطنا بالضفة

غزة / سما /

اعتقلت البحرية الاسرائيلية صباح اليوم الاثنين، 10 صيادين خلال عملهم في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش ان بحرية الاحتلال اعتقلت 10 صيادين كانوا على متن قارب صيد في بحر رفح.

وصادرت قوات الاحتلال القارب الذي تعود ملكيته للصياد عادل مقداد ونقلت الصيادين الى مكان مجهول.

وفي ذات السياق، اكد شهود عيان ان عملية الاعتقال ترافقت مع اطلاق نار كثيف صوب الصيادين.

يشار الى أن الصيادين المعتقلين هم:

1. محمد عادل مقداد.

2. إبراهيم عادل مقداد.

3. أحمد زياد البردويل.

4. محمد فرحات عاشور.

5. علاء إبراهيم مقداد.

6. محمد نعمان مقداد.

7. محمد إبراهيم مقداد.

8. أمين سعدى جمعة.

9. عادل إبراهيم مقداد.

10. أحمد محمد طباشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 24 مواطنا من انحاء متفرقة في الضفة.

وذكرت مصادر محلية، ان جيش الاحتلال نفذ مداهمات لعدد من المنازل، فقد اقتحمت قواته بلدة العيسوية في القدس واعتقلت كل من ايوب ابو عصب، وحافظ درباس، وايوب الهندي، ومحمد نمر درباس، وصالح نعيم محيسن، ومحمود غريب، وعدنان عرامين، ومحمد زيدان، وامين فتحي حمدان، وطارق كيالة.

وفي قلقلية اعتقل جنود الاجتلال علي محمود حنون، ووسام عز الدين سلمي، وقاسم صوي، ولؤي فريج، وحمزة ولويل، ومحمد إبراهيم عويصي، وساهر فراج، وصالح ابوصالح.

واعُتقل في الخليل كل من ليث محمد البو، وأنور محمد البو، ومحمد يونس البو، والاسير السابق صدام علي عياد عوض (28 عاما)، وتيسير خالد محمد بريغيث (23 عاما)، وعاطف رباع، والشابين محمد هشام هديب ومحمود رمزي سدر من مدينة اريحا فيما اعتقلت الشاب هشام فقها من طولكرم.