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انطلاق مناورات عسكرية سعودية أمريكية

الإثنين 12 مارس 2018 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق مناورات عسكرية سعودية أمريكية



انطلقت أمس الأحد، مناورات "الصداقة 2018" المشتركة في نسختها الرابعة، بين القوات البرية السعودية والجيش الأمريكي في المنطقة الشمالية من المملكة.

ويستمر التمرين لعدة أسابيع بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتوحيد إجراءات التخطيط وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة في ظروف الحرب المختلفة وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية.

وقال مساعد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، إن التمرين يعد من أهم التمارين التي تحرص عليها قيادة القوات البرية وتؤدى بشكل سنوي ومنتظم.

#مناورات #امريكا #السعودية

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