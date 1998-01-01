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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الإثنين 12 مارس 2018 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 24 مواطنا من انحاء متفرقة في الضفة.

وذكرت مصادر محلية، ان جيش الاحتلال نفذ مداهمات لعدد من المنازل، فقد اقتحمت قواته  بلدة العيسوية في القدس واعتقلت كل من ايوب ابو عصب، حافظ درباس ، ايوب الهندي، محمد نمر درباس، صالح نعيم محيسن، محمود غريب، عدنان عرامين ، محمد زيدان، امين فتحي حمدان، طارق كيالة. 

وفي قلقلية اعتقل جنود الاجتلال  علي محمود حنون، وسام عز الدين سلمي، قاسم صوي، لؤي فريج، حمزة ولويل، محمد إبراهيم عويصي، ساهر فراج، صالح ابوصالح.

واعُتقل في الخليل كل من ليث محمد البو، أنور محمد البو، محمد يونس البو، والشابين محمد هشام هديب ومحمود رمزي سدر من مدينة اريحا فيما اعتقلت  الشاب هشام فقها من طولكرم.

#الاحتلال #اعتقالات

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