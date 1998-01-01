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بدء من الثلاثاء.. مناورات عسكرية في جميع أنحاء إسرائيل

الأحد 11 مارس 2018 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء من الثلاثاء.. مناورات عسكرية في جميع أنحاء إسرائيل



القدس/سما/

 افادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بمناورات عسكرية واسعة النطاق لرفع مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ في جميع مراكز وقواعد قيادة الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغرض من مناورات الأركان العامة، هو تدريب القادة الرئيسيين في سيناريوهات الطوارئ والحرب، وتعميق الإستعداد والحوار التشغيلي بين مختلف مراكز القيادة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريبات كانت مقررة مقدما ضمن برنامج تدريبات 2018، وستدوي صفارات الإنذار يوم الثلاثاء في جميع أنحاء إسرائيل خلال الساعة 11:05 صباحا، والساعة 7:05 مساء كجزء للتأهب لحالة الطوارئ ، ولن يتم إرسال أي تحذيرات للأجهزة الشخصية للسكان بالقرب من حدود غزة خلال تدريبات الساعة 7:05 مساء، ومع ذلك سيتم تنشيط منصات التحذير الوطنية والتنبيهات اللاسلكية.

وستعمل صفارات الإنذار على تدريب السكان للوصول بسرعة إلى الملاجئ، التي يتم تعيينها سابقا في حالة الطوارئ، كالهجوم الصاروخي، بالإضافة إلى التحقق من حالة نظام الإنذار.

ولا تأتي هذه التدريبات في إطار التمرين المشترك بين الجيش الإسرائيلي والأمريكي "Juniper Cobra 2018"، وإنما الهدف منها تحسين استعداد جميع الهيئات في إسرائيل أثناء حالات الطوارئ،  حيث خلال أسبوع سيتم إجراء التدريبات في جميع أنحاء إسرائيل.

#احتلال #تدريبات #مناورات

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