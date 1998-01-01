اصدار قرار بتكليف أبو عيطة مسيراً لأعمال وزارة الإعلام

رام الله/سما/

أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد لله، على أهمية النهوض بالواقع الإعلامي فى فلسطين لمواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الوطنية الفلسطينية، وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد لله مع وكيل وزارة الإعلام د.فايز أبو عيطة اليوم الاحد ،في مقر مجلس الوزراء في رام الله، حيث أصدر رئيس الوزراء قراراً بتكليف أبو عيطة مسيراً لأعمال وزارة الإعلام بالصلاحيات الممنوحة لرؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية.

من جانبه، شدد أبو عيطة على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الوطنية وتوفير البيئة الإعلامية الصحية لعمل وسائل الإعلام الفلسطينية بما يخدم تطوير الواقع الإعلامي في فلسطين.