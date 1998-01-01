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فيديو محرج: طالب يصفع بحذائِه رئيس وزراء باكستان السَّابِق

الأحد 11 مارس 2018 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو محرج: طالب يصفع بحذائِه رئيس وزراء باكستان السَّابِق



لاهور -

 أقدم طالب سابق في معهد في لاهور على رمي حذائه في وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف.

وفي تفاصيل الحادثة، وصل نواز إلى المنصة لإلقاء كلمة أمام المشاركين في حدث يقيمه المعهد، حينما ألقى أحد الحاضرين، وهو طالب سابق، الحذاء بوجه رئيس الوزراء السابق.

وفي أعقاب الحادث، الذي لم يتضرر بسببه نواز شريف، تم اعتقال المهاجم من قبل إدارة المعهد وسلموه لاحقاً إلى الشرطة بحسب موقع العربية.

وقالت الشرطة الباكستانية إن المهاجم ويدعى طلحة منور هو طالب سابق بالكلية. وقد تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه للضرب من قبل موظفي المعهد والطلاب بعد الحادث.

#طالب #صفع #حذاء #رئيس وزراء باكستان السَّابِق

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