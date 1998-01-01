جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نجمة أفلام إباحية تكشف أرباحها بسبب قضيتها مع ترامب

الأحد 11 مارس 2018 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة أفلام إباحية تكشف أرباحها بسبب قضيتها مع ترامب



واشنطن / وكالات /

تحدثت نجمة أفلام إباحية، عن أرباحها بعد انفضاح علاقة جنسية جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل سنوات.

ستورمي دانيلز، قالت لشبكة "سي أن أن"، إن الاهتمام بها زاد خلال تقديمها عرض للبالغين في نادي "سولد غولدن"، في بومبانو بيتش بولاية فلوريدا.

وقالت إن "الاهتمام بي أنا ستيفاني كليفورد، النجمة الجنسية المعروفة باسم ستورمي دانيلز، هو في أعلى مستوياته على الإطلاق، وأنا أستخدمه لصالحي".

وتابعت: "نعم الآن الطلب أكثر علي، كما قلت في مقابلة رولينج ستون، إذا جاء شخص ما إليك وقال: مهلا، أنت تعرف هذا العمل الذي كنت تفعله إلى الأبد؟ ماذا عن الأسبوع المقبل سأدفع لك أربعة أضعاف، أرني شخصا واحدا سيقول لا".


ومنذ كانون الثاني/ يناير الماضي، تصدرت أخبار دانيلز الصحف، بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال"،  تقريرا قال فيه إن النجمة الإباحية تلقت مبلغ 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للبقاء صامتة بشأن علاقة مزعومة مع الرئيس الأمريكي ترامب.

بدوره، علق مدير نادي "سولد غولدن"، كريج كورك، أن "الهاتف ينفجر" من كثرة الاتصالات و"الاهتمام على أشده والوضع الآن مناسب للغاية".

ورفعت دانيلز قبل أسابيع دعوى ضد ترامب، أمام محكمة في لوس أنجلوس تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق بينها وبين ترامب الذي يعتقد أنه أقام علاقة معها في عام 2006.

ولكن وثائق قضائية أظهرت أن الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز رفعت الثلاثاء دعوى تقول فيها إن الاتفاق بينها وبين الرئيس باطل، وكأنه لم يكن، لأن الطرف الثاني أي ترامب لم يوقّعه بنفسه، بل وقعه عنه محاميه الشخصي مايكل كوهين.

#نجمة أفلام إباحية #ترامب

أخبار ذات صلة

تفاصيل: لاجئ سوري في ألمانيا يتحول إلى بطل أفلام إباحية ..

ترامب والممثلة الاباحية ستيفاني كليفورد

هل اشترى ترامب صمت ممثلة إباحية بـ130 ألف دولار؟؟

CIA تكشف: روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدة ترامب

دونالد ترامب - أرشيفية

وثائق تكشف: ترامب يوسع دائرة الحظر على المهاجرين

جد ترامب وزوجته - ارشيف

وثيقة : جد ترامب.. ألماني طرد بسبب فراره من الخدمة العسكرية

مظاهرات ضد ترامب في ولايات امريكية

كندا تمنح إقامة للمهاجرين العالقين لديها بسبب ترامب

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض أسعار الدواجن مجدداً في قطاع غزة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

تصدير الفراولة من غزة يتوقف بسبب انخفاض أسعاره

كارن ابو زيد : وضع غزة كارثي وتمويل الاونروا واجب دولي

منسق الاحتلال للجهاد الاسلامي : " من يلعب بالنار سيحترق بها

"عملية سيناء 2018".. مقتل جنديين مصريين و16 إرهابيا

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

الأخبار الرئيسية

شمالي - ارشيف

مدير الاونروا بغزة: نملك تمويلا حتى مايو وسنضطر لاغلاق بعض مقراتنا حال استمرار العجز المالي

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: أي قيادي يسيئ للدول العربية سيعرض نفسه للمساءلة

الوفد الأمني المصري

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

ارشيفية

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الاتصالات الفلسطينية