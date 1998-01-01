الأحمد : لا تقدم في تطبيق اتفاق المصالحة

رام الله / سما /

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، تحقيق اي تقدم فيما يتعلق بتطبيق اتفاق المصالحة خاصة تمكين الحكومة وتسلم الوزراء مهامهم في قطاع غزة.

وقال الأحمد للإذاعة الرسمية ظهر اليوم الأحد، إن قضية عمل الحكومة والوزراء بقيت تراوح مكانها بل ان مشاكل جديدة ظهرت رغم وجود الوفد الامني المصري في قطاع غزة.

ولفت الاحمد الى ان الوفد المصري الذي عاد اليوم الى غزة سيلتقي نائب رئيس الوزراء د.زياد ابو عمرو.

واكد الاحمد ان المطلوب هو التنفيذ الدقيق والامين للاتفاق الموقع في القاهرة معربا عن امله ان يؤدي استئناف الجهد المصري الى نتائج .