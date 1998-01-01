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اللوح: الرئيس "السيسي" حريص على تخفيف معاناة اهل غزة

الأحد 11 مارس 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللوح: الرئيس "السيسي" حريص على تخفيف معاناة اهل غزة



القاهرة /وكالات/

قال دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن اجتماع السفراء العرب بالسفير محمود كارم، المنسق العام لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، تطرق للاستعدادات العملية لإجراء الانتخابات نهاية مارس الجارى، متابعا: "ما سمعناه يشعرنا بالاطمئنان والثقة فى مدى الشفافية التى ستشهدها العملية الانتخابية".

وأضاف "اللوح"  فى تصريح لموقع "اليوم السابع" المصري، عقب لقاء السفير محمود كارم، أن سفارة فلسطين ستشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية عن كثب، وأنها تتمنى لمصر بالنجاح والتوفيق فى إتمام الانتخابات، مستطردا: "نحن على ثقة فى أن جمهور الناخبين قادر على الاختيار فى الاتجاه الذى يُمكن مصر من مواجهة التحديات".

وشدد السفير دياب اللوح، على أن حجم الإنجازات المتحققة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى كبير، وأن مصر ما زالت تسعى لتحقيق مزيد من النجاحات، والجميع "على ثقة فى أن السيسي قادر على استكمال المشوار وتحقيق الانتصارات والنجاحات، والانتصار على الإرهاب، وهو ما يصب فى مصلحة مصر وفلسطين والأمة العربية بأكملها".

وأكد السفير الفلسطينى أن علاقات مصر وفلسطين تاريخية واستراتيجية، والقيادة فى مصر وفلسطين تعمل لتطوير وتعزيز العلاقات، موضحا أنه مُكلف من الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالعمل على تعزيز تلك العلاقة، وأنه لمس من خلال متابعته السابقة والعميقة للشؤون المصرية الفلسطينية مدى اهتمام الرئيس السيسي بالعمل فى اتجاه تعزيز هذه العلاقات بين الشعبين، وتوج هذا الحرص من الرئيس السيسي فى مسألة تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام بما يساهم فى تعزيز الأمن القومى المصرى، وحرصه على تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لتحقيق حل سياسى عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

واختتم السفير الفلسطينى تصريحه بالقول: "أشكر باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والقيادة المصرية، على كل ما يقدمونه للقضية الفلسطينية من دعم وتأييد مستمرين".

#السيسي #فلسطين #مصر #السيسيغزة

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