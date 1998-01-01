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منسق الاحتلال للجهاد الاسلامي : " من يلعب بالنار سيحترق بها

الأحد 11 مارس 2018 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
منسق الاحتلال للجهاد الاسلامي : " من يلعب بالنار سيحترق بها



القدس المحتلة / سما /

قال ما يسمى بمنسق الاحتلال  في المناطق الفلسطينية، يواف مردخاي، ان الفلسطيني الذي استشهد  الليلة الماضية في انفجار داخل أحد المنازل في بيت لاهيا بقطاع غزة، كان ينتمي الى الوحدة في "الجهاد الإسلامي" المسؤولة عن انتاج وسائل قتالية .

وأضاف مردخاي في موقعه الالكتروني: "ان من يلعب بالنار فلا يستغرب عندما يصاب هو نفسه في نهاية المطاف" حسب تعبيره .

ويشار الى ان الشاب  إبراهيم فرحات، ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما استشهد الليلة  وان عنصرا آخر من "الجهاد الإسلامي" أصيب بجروح خطيرة جراء الانفجار.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية  أن "سرايا القدس - الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أعلنت استشهاد  أحد عناصرها في لواء الشمال أثناء الإعداد والتجهيز".

#منسق الاحتلال #الجهاد الاسلامي

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