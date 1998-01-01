جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن عن صفقة أرثور

الأحد 11 مارس 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. برشلونة يعلن عن صفقة أرثور



وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، توصله لاتفاق مع نظيره غريميو البرازيلي للتعاقد مع اللاعب أرثور هنريكي ميلو.

وقال برشلونة في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي: "توصلنا مع غريميو لاتفاق نهائي بشأن شراء أرثور".

وأضاف: "إذا فعّلنا خيار الشراء وهو ما يمكن حدوثه في شهر يوليو 2018، فإن الصفقة ستكلفنا 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات".

وارتبط اللاعب بالانتقال لبرشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما سافر مسؤولون من "البرشا" للبرازيل، وأرسل غريميو وفدا لـ"كتالونيا" للتفاوض حول الصفقة, قبل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

#برشلونة #أرثور

أخبار ذات صلة

thumb

رسميا.. برشلونة يعلن ضم عثمان ديمبلي

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل خافيير ماسكيرانو

thumb

رسميا.. برشلونة يعلن عن غياب ديمبيلي لمدة طويلة

رسميا: بارتوميو رئيسا لنادي برشلونة

فيا مهاجم برشلونة ينتقل الى اتلتيكو مدريد رسميا

رسميا.. هذا هو موعد كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة ومدريد

الأكثر قراءة اليوم

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

انخفاض أسعار الدواجن مجدداً في قطاع غزة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تصدير الفراولة من غزة يتوقف بسبب انخفاض أسعاره

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: أي قيادي يسيئ للدول العربية سيعرض نفسه للمساءلة

الوفد الأمني المصري

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

ارشيفية

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

الاتصالات الفلسطينية