القاء القبض على سيدتين مشتبه بهما بعدة عمليات نشل وسرقة في نابلس

نابلس / سما /

القت الشرطة اليوم القبض على سيدتين مشتبه بهما بالقيام بعدة عمليات نشل من مواطنين داخل محلات تجارية وسط مدينة نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توفر معلومات لدى الشرطة عن وجود سيدتين تقومان بالنشل والسرقة من المحلات التجارية على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وألقت القبض على السيدتين.

وأضاف البيان، أن الشرطة باشرت سماع اقوال المشتبه بهما بهذا الخصوص و اللتان افادتا بقيامهما بعدة عمليات نشل وسرقة من محلات تجارية وضبط بحوزتهما عدد من محافظ النقود وبطاقات شخصية لمواطنين تم نشلهم ومبالغ مالية.

وأكد البيان، انه تم أحالت المشتبه بهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.