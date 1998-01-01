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قلقيلية: ورشة عمل حول دور الوساطة والمفاوضات في حل النزاعات

الأحد 11 مارس 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت الدائرة القانونية في المحافظة ودائرة السلم الأهلي ورشة عمل تناقش دور الوساطة والمفاوضات في حل النزاعات، قدمها هاني سميرات رئيس وحدة الوساطة البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع، وذلك في دار المحافظة.

وشارك في الورشة المحافظ، وممثلين عن المؤسسات والبلديات ولجان الإصلاح في المحافظة، والمحامين.

وخلال الورشة ثمن المحافظ الدور الذي تقوم به لجان الإصلاح في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن دورها مكمل لدور المحاكم والقضاء، مؤكدا أن الهدف منها هو السيطرة على النزاعات وحل الخلافات بأسرع وقت ممكن، كي لا تنعكس آثار النزاع على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، مؤكدا على انه يجب أن تتركز طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، آملا من الورشة الخروج بمخرجات ايجابية تساهم في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي.

بدوره أشار هاني سميرات إلى حجم الخلافات الموجودة في القضاء، منوها إلى ازديادها عن الأعوام السابقة، وقال " أن الوسائل التقليدية في حل النزاعات تعتمد على الحكم ولا تعتمد على إرضاء أطراف النزاع وتلبية مصالحهم"، مشيرا إلى أن النزاع له ثلاثة مستويات يجب أخذها بعين الاعتبار وهي المواقف والمصالح والاحتياج، وخلال الوساطة يراعى أن يكون الخصمان رابحان من اجل حل النزاع بشكل نهائي.

وجرى خلال الورشة مناقشة مهارات التفاوض والوساطة في حل النزاعات بهدف تمليك رجال الإصلاح والعشائر هذه المهارات.

#حل النزاعات #قلقيلية

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