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الوئام الخيرية تبدأ بتنفيذ سلسلة دورات في الحاسوب لأطفال المركز الثقافي

الأحد 11 مارس 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بدأ مركز الوئام الثقافي بجمعية الوئام الخيرية سلسلة دورات تدريبية في "الحاسوب" ضمن برنامج الرعاية الشاملة لأيتام المكرمة الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بالإضافة للأطفال روّاد المركز الثقافي شمال قطاع غزة، حيث تشتمل الدورات على تعريف الطلاب بالمكونات المادية والبرمجية للحاسوب واستخدام برنامج الأوفيس، وتعليمهم على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد.


وقال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام الخيرية أن هذه الدورة تأتي تأكيداً لسياسية الجمعية في رفع المستوى العلمي والتكنولوجي لدى طلاب المركز حيث يعتبر التعليم الالكتروني من أهم الامور التي تطورت في الأعوام الأخيرة بفضل وجود العديد من الأدوات التي سهلت هده  المهمة التكنولوجية، وبدورنا في جمعية الوئام الخيرية نسعى بكل ثقة لمواكبة كافة وسائل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي لخدمة أبناء مجتمعنا.  

#الوئام الخيرية #المركز الثقافي

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