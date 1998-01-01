تشييع جثمان الشهيد شحادة في قرية عوريف بنابلس

نابلس/سما/

شيّع المئات جثمان الشهيد اعمير عمر إبراهيم شحادة (21 عامًا)، اليوم الأحد، في قرية عوريف جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، والذي استشهد عقب إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أمس. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، باتجاه منزل عائلة الشهيد في عوريف، حيث ألقت عليه نظرة الوداع، قبل أن يصلى عليه في مسجد البلدة، ويوارى الثرى في مقبرتها. وحمل المشيعون الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل، ورددوا هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان "شحادة" قد أُصيب برصاصة بالصدر، خلال مواجهات اندلعت في عوريف مساء أمس، عقب هجوم للمستوطنين على منازل القرية، بحسب شهود عيان.