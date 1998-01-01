الحمد الله يستقبل مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة ويطلع على أهم احتياجاته

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، أعضاء مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، حيث اطلع على سير عمل الطاقم واهم إنجازاته واحتياجاته.

وهنأ رئيس الوزراء المرأة الفلسطينية بيومها العالمي الذي صادق يوم الثامن من آذار، مؤكدا أهمية دور المرأة الفلسطينية البارز في كافة مناحي الحياة والعمل الوطني، مشددا على الدعم الكامل لعمل المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة، بما يساهم في تعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الحمد الله إلى انه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس فإن الحكومة تواصل الجهود لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالمرأة وتمكينها، لا سيما قانون العقوبات والأحوال المدنية، إضافة إلى قانون حماية الأسرة اللذان هما قيد الدراسة والمناقشة.

من جانبه عبر وفد طاقم شؤون المرأة، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء والحكومة على القرارات الهامة التي اقرها الأسبوع الماضي الخاصة بالمرأة.