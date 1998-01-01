جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله يستقبل مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة ويطلع على أهم احتياجاته

الأحد 11 مارس 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، أعضاء مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، حيث اطلع على سير عمل الطاقم واهم إنجازاته واحتياجاته.

وهنأ رئيس الوزراء المرأة الفلسطينية بيومها العالمي الذي صادق يوم الثامن من آذار، مؤكدا أهمية دور المرأة الفلسطينية البارز في كافة مناحي الحياة والعمل الوطني، مشددا على الدعم الكامل لعمل المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة، بما يساهم في تعزيز مكانتها على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الحمد الله إلى انه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس فإن الحكومة تواصل الجهود لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالمرأة وتمكينها، لا سيما قانون العقوبات والأحوال المدنية، إضافة إلى قانون حماية الأسرة اللذان هما قيد الدراسة والمناقشة.

من جانبه عبر وفد طاقم شؤون المرأة، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء والحكومة على القرارات الهامة التي اقرها الأسبوع الماضي الخاصة بالمرأة.   

#الحمد الله

أخبار ذات صلة

مستوطنون الخليل - ارشيف

الخليل: التماس ضد إقامة مجلس محلي لإدارة شؤون المستوطنين بالمدينة

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

فتح

فتح شرق غزة: تصريحات الحمد الله حول الخصومات غير منطقية وفارغة المضمون

مرأة فلسطينية

رغم اعتمادها من قبل الحكومة في رام الله .. غزة تُلغي إجازة يوم المرأة العالمي

رامي الحمد الله- ارشيف

الحمد الله: السماح لموظفي الصحة والتعليم بالاستمرار في العمل

الأكثر قراءة اليوم

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

انخفاض أسعار الدواجن مجدداً في قطاع غزة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تصدير الفراولة من غزة يتوقف بسبب انخفاض أسعاره

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: أي قيادي يسيئ للدول العربية سيعرض نفسه للمساءلة

الوفد الأمني المصري

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

ارشيفية

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

الاتصالات الفلسطينية