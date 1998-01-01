طفل إنكليزي يقلّد شكل وحركات محمد صلاح

وكالات / سما /

لا يزال الإعجاب بالنجم المصري محمد صلاح ينتشر بين مشجعي نادي ليفربول الإنكليزي، فبعد تأليف نشيد خاص بـ"الفرعون الصغير" انتشرت صور لتقليد اللاعب في شكله وحركاته.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطفل بريطاني، لا يزيد عمره على 5 أعوام، وهو يرتدي شعراً مستعاراً ورسم على وجهه لحية تقليداً لمحمد صلاح.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فلم يقتصر تشبّه الطفل بمحمد صلاح على ارتداء الشعر المستعار واللحية، بل ارتدى أيضاً قميص اللاعب في ليفربول، وقام بمحاكاة احتفاله بعد إحراز الأهداف.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بمحاكاة الطفل الصغير لنجم المنتخب المصري، وبراعته في التشبه به رغم صغر سنه.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح قد توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي "البريميرليغ" عن شهر فبراير/شباط للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سبق وأن توّج بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت تقارير صحافية سابقة أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية إن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، برغبته في الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة أن زيدان يرى أن صلاح سيكون مناسبا لطريقة اللعب في ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب المصري يحظى بإعجاب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.