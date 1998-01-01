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فيديو مروع: لحظة إزالة 60 نملة من عين فتاة

الأحد 11 مارس 2018 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مروع: لحظة إزالة 60 نملة من عين فتاة



غرائب و عجائب

أصيب أطباء من بلدة بيلتانجادي الهندية بالحيرة بعد اكتشاف وجود نمل في عين فتاة.

بحسب موقع ذا صن، اشتكت طفلة عمرها 11 عاما من ألم شديد والتهاب في عينيها، وقال والدا الطفلة إنها شعرت بشيء في عينيها، وبعد فحصها وجدا نملة تحت جفنها، حيث يعتقدان أنها تسللت إلى عين الطفلة وهي نائمة.

لكن عندما استمرت معاناة الطفلة، ذهبا إلى المستشفى وقيل لهما إن النمل دخل من خلال أذنيها.. ووصف الأطباء قطرات العين للتخفيف من آلام الطفلة، حيث كان يخرج من عينيها من 5 إلى 6 نملات يوميا.

وفي الأيام العشرة الأخيرة، وصل العدد إلى 60 نملة.

#فتاة #نملة

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