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خبر محزن عن مكسيم خليل!

الأحد 11 مارس 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبر محزن عن مكسيم خليل!



وكالات / سما /

 أعلن الممثل السوري مكسيم خليل عدم مشاركته في أي من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك .

وردّا على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الخاص على تويتر كتب خليل: "أنا لن أتواجد في "الدراما المصرية" هذا العام، لعدم تكامل شروط وعناصر ما يسمى "المشروع المناسب" الذي اطمح من خلاله تقديم نفسي للجمهور المصري والعربي المحب".

وأضاف خليل: "اتمنى التوفيق والنجاح لزملائي في المسيرة الرمضانية الصعبة لهذا العام".

يذكر أن آخر مشاركة لمكسيم خليل في الدراما التلفزيونية المصرية كان مسلسل "ليلة" مع رانيا يوسف وهيدي كرم وأحمد سلامة وأحمد صيام وسهر الصايغ .

#مكسيم خليل

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