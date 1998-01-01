جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية

الأحد 11 مارس 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية



رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله اليوم الأحد، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، وبحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.

وأطلع رئيس الوزراء، قادة الأمن على نتائج مشاركته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، ولقاءاته الثنائية التي عقدها مع رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الجزائري، وأهم القضايا التي تم بحثها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني المشترك، لا سيما على صعيد التدريب وتطوير قدرات منتسبي وضباط المؤسسة الأمنية.

من جهتهم، أطلع قادة الأمن، رئيس الوزراء على آخر التقارير الميدانية الأمنية، والجهود المبذولة لحفظ النظام العام، وتوفير الأمن، وتحقيق السلم الأهلي والاستقرار.

وجدد الحمد الله إشادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بجهود أفراد وضباط المؤسسة الأمنية في توفير الأمن والأمان للمواطنين، والسهر على حمايتهم، مشددا على أن جهود الأمن مستدامة، ومستمرة في مختلف المحافظات.

#الحمد الله #اجتماع #المؤسسة الأمنية

أخبار ذات صلة

الرئيس - اجتماع

الرئيس يترأس ثلاث اجتماعات للقيادة و الحمد الله الى غزة خلال ايام

الحمد الله- ارشيف

الحمد الله يعقد اجتماعا امنيا هاما بوزارة الداخلية في غزة

شرطة -ارشيفية

المؤسسة الأمنية تقرر فتح باب التجنيد و إحالة 6 آلاف ضابط في الضفة وغزة للتقاعد

حزب الله- ارشيف

صحيفة: حزب الله يفتح حسابات مصرفية لقادة حركة حماس في الجزائر

فتح لـ"سما": نرفض الاعتداء على المواطنين كما نرفض إهانة المؤسسة الأمنية

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

الأكثر قراءة اليوم

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

انخفاض أسعار الدواجن مجدداً في قطاع غزة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تصدير الفراولة من غزة يتوقف بسبب انخفاض أسعاره

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: أي قيادي يسيئ للدول العربية سيعرض نفسه للمساءلة

الوفد الأمني المصري

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

ارشيفية

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

الاتصالات الفلسطينية