مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع أليكس ساندرو

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قد اقتربت كثيرًا من التعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر البرازيلي أليكس ساندرو صاحب الـ27 عام أحد أهداف مانشستر يونايتد القديمة، حيث حاول البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر من مرة التعاقد معه، لتعزيز مركز الظهير الأيسر الذي يعاني منه الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

وتجدد الاهتمام مرة أخرى بالتعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو، ولكن هذه المرة قد يتحقق حلم اليونايتد بالظفر بخدمات اللاعب.

وذكرت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية أن إدارة الشياطين الحمر مستعدة لدفع مبلغ 70 مليون استرليني من أجل التعاقد مع أليكس ساندرو.

وأشارت الصحيفة أن هذا ليس كل شيء، بل أن اليونايتد مستعد للاستغناء عن ماتيو دارميان لصفوف يوفنتوس كي يوافق على انتقال ساندرو لمانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ستضاعف راتب أليكس ساندرو الحالي مع يوفنتوس من أجل إغراء اللاعب بالانتقال للشياطين الحمر، وصرف نظره عن الانضمام لأي فريق آخر.

الجدير بالذكر أن أليكس ساندرو قد شارك مع يوفنتوس هذا الموسم في 29 لقاء، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف، وصناعة ستة آخرين.