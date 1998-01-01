جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميلان يقترب من خطف نجم آرسنال في الصيف

الأحد 11 مارس 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يقترب من خطف نجم آرسنال في الصيف



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب انتقال جاك ويلشير نجم فريق آرسنال لصفوف ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر جاك ويلشير متوسط ميدان فريق آرسنال الإنجليزي أحد ناشئي أكاديمية الجانرز، وبدأ مسيرته الكروية مع الفريق الأول عام 2008.

ولكن اللاعب صاحب الـ26 عام تعرض للكثير من الإصابات في السنوات الأخيرة جعلته يبتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق اللندني في الكثير من الفترات.

وينتهي عقد جاك ويلشير مع فريقه آرسنال بنهاية هذا الموسم، مما يجعله يتعاقد مع أي نادي آخر بشكل مجاني.

وذكرت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية أن نادي آرسنال عرض على جاك ويلشير تمديد عقده، ولكن سيتم تقليص راتبه الأسبوعي قليلاً ليصل إلى 90 ألف استرليني بدلاً من 120 ألف، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل اللاعب الإنجليزي.

 

وأشارت الصحيفة أن إدارة ميلان ستستغل هذه الأزمة بين اللاعب والنادي، وستتفاوض مع جاك ويلشير مباشرةً من أجل التعاقد معه في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن ميلان قد وعدت اللاعب جاك ويلشير بالحصول على الراتب الذي يرغب فيه من أجل الموافقة على الانضمام لصفوف الروسونيري.

الجدير بالذكر أن جاك ويلشير شارك مع آرسنال هذا الموسم في 31 مباراة، ونجح في إحراز هدفين وصناعة خمسة آخرين.

#ميلان #آرسنال

أخبار ذات صلة

thumb

لاعب البافاري يقترب من ميلان

dc

كوستا يقترب اكثر من ميلان

مبابي

آرسنال يؤكد اهتمامه بضم مبابي هذا الصيف

رافيينيا

آرسنال يضايق إنتر ميلان في صفقة رافينيا

ابايمينج

أوباميانج يقترب من ناديه القديم "ميلان"

مبابي

مبابي: كنت قريباً جدا من آرسنال

الأكثر قراءة اليوم

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

انخفاض أسعار الدواجن مجدداً في قطاع غزة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تصدير الفراولة من غزة يتوقف بسبب انخفاض أسعاره

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: أي قيادي يسيئ للدول العربية سيعرض نفسه للمساءلة

الوفد الأمني المصري

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

ارشيفية

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

الاتصالات الفلسطينية