ميلان يقترب من خطف نجم آرسنال في الصيف

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب انتقال جاك ويلشير نجم فريق آرسنال لصفوف ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر جاك ويلشير متوسط ميدان فريق آرسنال الإنجليزي أحد ناشئي أكاديمية الجانرز، وبدأ مسيرته الكروية مع الفريق الأول عام 2008.

ولكن اللاعب صاحب الـ26 عام تعرض للكثير من الإصابات في السنوات الأخيرة جعلته يبتعد عن التشكيلة الأساسية للفريق اللندني في الكثير من الفترات.

وينتهي عقد جاك ويلشير مع فريقه آرسنال بنهاية هذا الموسم، مما يجعله يتعاقد مع أي نادي آخر بشكل مجاني.

وذكرت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية أن نادي آرسنال عرض على جاك ويلشير تمديد عقده، ولكن سيتم تقليص راتبه الأسبوعي قليلاً ليصل إلى 90 ألف استرليني بدلاً من 120 ألف، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل اللاعب الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن إدارة ميلان ستستغل هذه الأزمة بين اللاعب والنادي، وستتفاوض مع جاك ويلشير مباشرةً من أجل التعاقد معه في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن ميلان قد وعدت اللاعب جاك ويلشير بالحصول على الراتب الذي يرغب فيه من أجل الموافقة على الانضمام لصفوف الروسونيري.

الجدير بالذكر أن جاك ويلشير شارك مع آرسنال هذا الموسم في 31 مباراة، ونجح في إحراز هدفين وصناعة خمسة آخرين.