كونتي يعلن حالة الطوارئ قبل مواجهة تشيلسي وبرشلونة

وكالات / سما /

أكد المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي على العمل الكبير الذي سيواجهه خلال الأيام الثلاثة القادمة من أجل الإعداد لمواجهة فريقه تشيلسي الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني.

ويلعب تشيلسي أمام مضيفه برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب “كامب نو” ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادلهما بهدفٍ مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج.

تشيلسي يواجه برشلونة بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف مساء السبت ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، وذلك عقب تلقيه الهزيمتين أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نفس البطولة.

كونتي تحدث عن المباراتين أمام كريستال بالاس وبرشلونة عقب الفوز، بقوله “علينا تجهيز أنفسنا جيداً لمباراة برشلونة، المنافس فريق قوي والمباراة ستكون مختلفة عن مباراة كريستال بالاس، أمامنا ثلاثة أيام فقط لاختيار التشكيلة والخطة الأفضل”.

مضيفاً “في مباراة الذهاب كان تركيزنا عالٍ ونريد تكرار ذلك في الإياب، علينا مقاومة برشلونة لأن ملعب كامب نو مختلف، علينا أن نكون جاهزين للمعاناة دون كرة أيضاً، رودريجر ؟ ، قمت اليوم باستبعاده بسبب الإرهاق وسيعود أمام برشلونة”.

المدرب الإيطالي أشاد بلاعبي تشيلسي بعد الفوز على كريستال بالاس، وأكمل “اليوم صنعنا فرصاً كثيرة والنتيجة لا تعكس الواقع، كنا قادرين على الفوز بنتيجة كبيرة، كريستال بالاس أيضاً فريق يصارع على الهبوط وقدم مباراة كبيرة اليوم خاصة في الشوط الأول، حاولنا قتل المباراة بالأهداف لكن القائم وحارس مرماهم وقفا أمام كراتنا، وبشكلٍ عام سعيد بأداء الجميع”.