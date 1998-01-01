جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كونتي يعلن حالة الطوارئ قبل مواجهة تشيلسي وبرشلونة

الأحد 11 مارس 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يعلن حالة الطوارئ قبل مواجهة تشيلسي وبرشلونة



وكالات / سما /

أكد المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي على العمل الكبير الذي سيواجهه خلال الأيام الثلاثة القادمة من أجل الإعداد لمواجهة فريقه تشيلسي الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني.

ويلعب تشيلسي أمام مضيفه برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب “كامب نو” ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادلهما بهدفٍ مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج.

تشيلسي يواجه برشلونة بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف مساء السبت ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، وذلك عقب تلقيه الهزيمتين أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نفس البطولة.

كونتي تحدث عن المباراتين أمام كريستال بالاس وبرشلونة عقب الفوز، بقوله “علينا تجهيز أنفسنا جيداً لمباراة برشلونة، المنافس فريق قوي والمباراة ستكون مختلفة عن مباراة كريستال بالاس، أمامنا ثلاثة أيام فقط لاختيار التشكيلة والخطة الأفضل”.

مضيفاً “في مباراة الذهاب كان تركيزنا عالٍ ونريد تكرار ذلك في الإياب، علينا مقاومة برشلونة لأن ملعب كامب نو مختلف، علينا أن نكون جاهزين للمعاناة دون كرة أيضاً، رودريجر ؟ ، قمت اليوم باستبعاده بسبب الإرهاق وسيعود أمام برشلونة”.

المدرب الإيطالي أشاد بلاعبي تشيلسي بعد الفوز على كريستال بالاس، وأكمل “اليوم صنعنا فرصاً كثيرة والنتيجة لا تعكس الواقع، كنا قادرين على الفوز بنتيجة كبيرة، كريستال بالاس أيضاً فريق يصارع على الهبوط وقدم مباراة كبيرة اليوم خاصة في الشوط الأول، حاولنا قتل المباراة بالأهداف لكن القائم وحارس مرماهم وقفا أمام كراتنا، وبشكلٍ عام سعيد بأداء الجميع”.

#كونتي #تشيلسي

أخبار ذات صلة

كونتي يكشف سر تألق تشيلسي

antonio-conte-chelsea-premier-league_1a01v03dt0qee1b0ufua7y77he

نادي تشيلسي يضع كامل ثقته في كونتي

eden-hazard

كونتي: هدف هازارد الأول هو الاستمرار مع تشيلسي

تشيلسي سيدفع مبلغ ضخم في حال أقال كونتي

كونتي

كونتي يستهدف لاعباً عربياً لحل أزمة تشيلسي

‎4 مرشحين لتعويض رحيل كونتي المحتمل عن تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الشرطة تنهي التحقيقات في قضية مقتل "مصلح" بغزة وتعلن دافع ارتكاب الجريمة

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

انخفاض أسعار الدواجن مجدداً في قطاع غزة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تصدير الفراولة من غزة يتوقف بسبب انخفاض أسعاره

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: أي قيادي يسيئ للدول العربية سيعرض نفسه للمساءلة

الوفد الأمني المصري

عودة الوفد الأمني المصري مجددا إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة

ارشيفية

مركز اسرائيلي: في الحرب القادمة حماس ستكون أخطر وأكثر استعدادًا ومشكلتنا الحرب في الأماكن المكتظة

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

الاتصالات الفلسطينية