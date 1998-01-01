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ماركا : مباراة إيبار كانت أصعب من لقاء باريس سان جيرمان !

الأحد 11 مارس 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماركا : مباراة إيبار كانت أصعب من لقاء باريس سان جيرمان !



وكالات / سما /

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه إيبار بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ28 من عمر الدوري الإسباني.

ويرجع الفضل للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صاحب هدفي الفريق في هذه المباراة الصعبة، منهما هدف في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لقاء إيبار الأخير أمام ريال مدريد كان صعب للغاية على المرينجي، حيث عانى الفريق من هجمات أصحاب الأرض طوال أحداث اللقاء.

وأشارت الصحيفة أن مباراة إيبار كانت أصعب بكثير من لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ولكن مع كريستيانو رونالدو الأمور تصبح أسهل بفضل تسجيله هدفي اللقاء اللذان كانا السبب في تحقيق الفوز أمام أصحاب الأرض.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد كان يفتقد أهداف كريستيانو رونالدو في اللقاءات الصعبة مثل هذه المباراة، والآن النجم البرتغالي عاد للتسجيل من جديد، وسيصنع الفارق بالتأكيد مع المرينجي في المباريات القادمة بهذا الموسم.

 

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

#إيبار #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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