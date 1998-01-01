فيديو.. بيت حانون "الاهلى" يتصدر دورى الاولى بعد فوزه على خدمات البريج

غزة / سما /

ضمن مباريات الدرجة الاولى اقترب فريق أهلي بيت حانون من خطف بطاقة الصعود الأولى لدوري الدرجة الممتازة بفوزه اليوم على فريق خدمات البريج بنتيجة هدف دون مقابل قى المباراة التى جمعت بينهم على ملعب النصيرات فى المحافظة الوسطى وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين من إياب دوري الدرجة الأولى الغزي.

حيث سجل اللاعب مهند ابو زيد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 55 من الشوط الثانى من المباراة نتيجة احتساب الحكم ضربة جزاء لنادى بيت حانون الاهلى ويسدد ابو زيد الكورة فى المرمى ليسجل هدف المباراة الوحيد لينفرد بالصدارة برصيد 35 نقطة، فيما توقف رصيد البريج عند 30 نقطة بالمركز الثالث.

ويعتبر هذا الفوز الاغلى لبيت حانون الأهلي يكسر حاجز النتائج السلبية بعد الفوز الثالث!

ويعتبر هذا الفوز الاغلى لبيت حانون الأهلي يكسر حاجز النتائج السلبية بعد الفوز الثالث و 3 انتصارات متتالية.وفاز الفريق 3 مرات متتالية من الأسبوع التاسع وحتى الحادي عشر, قبل أن يخسر في الأسبوع الثاني عشر, ثم عاود الكرّة بالفوز 3 مرات متتالية مجددا من الأسبوع الثالث عشر وحتى الخامس عشر, ثم خسر في السادس عشرومن الأسبوع السابع عشر وحتى التاسع عشر, حقق الفريق 3 انتصارات,

بهذا الفوز رفع بيت حانون الأهلي رصيده عند 35 نقطة في المركز الأول "مؤقتا" ، وتجمد رصيد خدمات البريج عند 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام الزيتون "مؤقتا

حكم المباراة : نادر الحجار، وساعده حسام الحرازين ومحمود الصواف، وعماد مرجان رابعاً.

حيث زحفت جماهير نادى اهلى بيت حانون منذ صاعات الصباح الى المنطقة الوسطى لملعب النصيرات التى امتلات بالمشجعين من بيت حانون عبر اكثر من 32 باص وشاحنات محملة بالمشجعين لمؤازرة فريقهم الذى يطمح للصعود للدرجة الممتازة

ويذكر ان نادى اهلى بيت حانون منذ اكثر من 23 عام لم يصعد الى الدرجة الممتازه حيث استطاع النادى من خلال حنكة مدربه القدير نعيم سلامه والجهاز الفنى ورئيس النادى ومجلس الادارة من توفير كل ما يلزم للاعبين من امكانيات للصعود للدرجة الممتازة

وبدوره استطاع المدرب نعيم سلامة ان ينقل الفريق من القاع بعدما كان مهدد من الهبوط الى الصدارة وهذا كله من خلال قدرة المدرب وجهازة الفنى على الالتزام مع اللاعبين عبر الخطط والتكتيكات للمدرب وزحف المشجغين للفريق