جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

الظواهر والآفات الاجتماعية مدخل للتطرف والارهاب ..إياد الدريملي

الأحد 11 مارس 2018 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



استمرار  حالة التدهور الخطير و الحاد  في البنية الاجتماعية، والاقتصادية، والخدماتية، وبداية سقوط الطبقة الوسطي في المجتمع، و انهيار القطاع الخاص،  وتراجع دور المجتمع المدني، وارتفاع مؤشرات الفقر المدقع، والبطالة ، وعزوف الشباب عن المشاركة، و شيوع حالة عدم الثقة وتقبل الاخر، وانتشار نسب الجرائم، وغيرها،  ينذر بعواقب خطيرة، وفي مقدمتها الجريمة والتطرّف والارهاب.

 ان ذريعة شرط التمكين وإطالة أمدها ، واستمرار حماس في تحسين شروطها في صفقة ما يسمي بالمصالحة وغياب دور الفصائل الاخري، يسارها بيمينها، يعجل في بروز نواة التطرّف، والجريمة.

 وفي المحصلة لن يحصد  احد الأطراف علي ما يصبو اليه، وحينها قد لا يجد احد من هذه الأطراف مجتمع ليحكمه.

  لنستعد لمواجهة ما هو قادم بشجاعة من آفات وامراض اجتماعية واقتصادية مدمرة

 فلا تحلم  السلطة والفصائل والحكومة حينها بوجود مجتمع متماسك يحمل فكرة، او يواجه احتلال، او يبني دولة، او يدافع عن قضية، فالمؤشرات تفيد بأن القادم اسوء والعقوبات ستستمر.

 فخطوات  الموازنة التي اقرتها الحكومة بمعزل عن البرلمان  اليوم، و بدون إفصاح عن بنودها واوجه الانتفاع، والصرف، ودون ارقام واضحة عن حصة قطاع غزة منها، وتصريح وزير مالية الوفاق بمزيد من الاجراءات، ينذر بالشر، والخطر، فقطاع غزة لم يعد يحتمل، ويشعر سكانه بأنهم في عزلة يواجهو مصيرهم لوحدهم.

 لا تنتظرو  من مجتمع انهكت حقوقه وكرامته بفعل  سياساتكم وضيق افقكم ان  ينتظر معكم اكثر من ذلك في معركة هو الخاسر الاول والأخير بها.

 التطرّف قادم والمؤشرات والمبررات موجودة و كبيرة  تهيئ  لذلك التآكل الذي يستشري كالنار في الهشيم ولا ثقة لاحد فيكم.

 فأي تمكين!!؟، وتعطيل!!؟،  وموظفين!!؟، تبحثون عنه بمعزل عن التفكير بالفرد،، والإنسان، و بالأجيال والشباب، والاسرة الفلسطينية ارتكازة القضية ، دون ان يكون لدي الجميع تحركات وسياسات عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه

 فلا اجتماع المجلس الوطني غير الفاعل ، و لا التغير الحكومي، ولا الخطط المجتزئة، و المواقف الحزبية المشوهة،  والخطوات والطريقة التي تعالج بها المصالحة دون احترام لارادة الشارع تشكل اليات حل مبدعة وخلاقة للحالة الفلسطينية المعقدة والتي نالت من مجموع المفاهيم، والقيم والتي تعيدنا الي نقطة البداية

 فالذهاب لتوافق حقيقي، و مصالحة، مسؤلة وواعية  بحجم الالم والدمار وتشكيل حكومة طواريء لجهة الإنقاذ والبناء، تشرف علي عقد الانتخابات سريعاً، هي ما  تبقي لنا من الخيارات لاعادة هيكلة المؤسسات الرسمية ، و  النظام  السياسي الفلسطيني برمته وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية، والتوقف عن خطوات القفز في الهواء.

 والا سيكون ما دون ذلك هو  انتشار مزيد الافات والامراض الاجتماعية والاقتصادية و بروز نواة التطرف والجريمة والارهاب.

أخبار ذات صلة

أرشيفية

السيد رئيس بلدية غزة القادم .. إياد الدريملي

مؤشرات قوية على إنحراف الأغنية الشعبية, وخدش الذوق العام. ..اياد عبد الجواد الدريملي

قابيل والارهاب ..المستشار الدبلوماسي عماد العيسى

على ابو حبلة- ارشيف

خطاب ترامب ضد إيران تبني لمواقف نتنياهو وانعكاس للتطرف.. علي ابوحبله

شكرا غزة... إياد رابي

شكرا غزة... إياد رابي

روليـت ... بقلم: د. إياد السراج

روليـت ... بقلم: د. إياد السراج

الأكثر قراءة اليوم

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

اعتراف إسرائيلي: عدم احتلال غزة يعني أن الجيش مردوع من حماس

صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تيلرسون من كينيا: " لست بخير

بالفيديو.. عريس يموت أثناء الرقص مع عروسه يوم الزفاف!

الاتحاد الاوروبي : حق الاقامة للمقدسيين مكفول وإسرائيل قوة احتلال

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

الشهيد اعمير عمر شحادة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

الرئيس عباس

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الاتصالات الفلسطينية