جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشرطة البريطانية تحقق في رسائل "يوم عقاب المسلمين" المروعة

الأحد 11 مارس 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البريطانية تحقق في رسائل "يوم عقاب المسلمين" المروعة



لندن / وكالات /

بدأت أجهزة الأمن البريطانية تحقيقا في رسائل مجهولة المصدر تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين"، تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بالمملكة، وتدعو للاعتداء على المسلمين يوم 3 أبريل المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مواطنين في العاصمة لندن وفي مقاطعتي "ميدلاندز الغربية"، و"يوركشاير"، أبلغوا عن تلقيهم تلك الرسائل المروعة.

ووضعت الرسالة نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى بالمسلمين في هذا اليوم، منها أن من يقوم باعتداء لفظي سيحصل على 10 نقاط، ومن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم سيحصل على 50 نقطة، ومن يفجر أو يحرق مسجدا سيحصل على ألف نقطة.

ويسعى نظام النقاط الذي تضمنته الرسالة إلى التشجيع على كراهية المسلمين وإلحاق الأذى بهم، فكلما كان الأذى أكبر تزيد النقاط.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة العاصمة، قوله (لم تذكر الصحيفة اسمه) إن "الرسالة قيد التحقيق ولن نتسامح مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية، وأي شخص يخشى أن يقع ضحية تلك الرسالة عليه إبلاغ الشرطة بذلك حتى يتم التحقيق فيها بشكل كامل".

فيما قال متحدث باسم شرطة غرب يوركشاير: "الشرطة تحقق في عدد من التقارير حول الرسالة الخبيثة المحتمل إرسالها إلى أفراد في منطقة برادفورد، الضباط يقومون حاليا بالتحقيق".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه من يقف وراء الرسالة مجهولا، لفتت الصحيفة، إلى أن الرسالة وُضعت عليها صورة "خنجر" مصحوبا بحرفي MS؛ ما يرجح أنها مرتبطة بالجماعة المعروفة بـ"ذابح المسلمين" التي تستهدف المساجد في لندن، والولايات المتحدة، لاسيما أنها قامت بأفعال مماثلة العام الماضي.



5aa4be05d43750cc698b45a8

#رسائل #عقاب المسلمين #الشرطة البريطانية

أخبار ذات صلة

شرطة- ارشيف

الشرطة البريطانية تتعامل مع "طرد مشبوه" في مقر البرلمان

فيديو: "خليفة المسلمين"البغدادي: سنثأر للفلسطينيين ويدعو المسلمين للهجرة الى دولته

"ديلي تلغراف": قناة "الجزيرة" قدمت أموالا لشركة تحقق في ظروف العمالة الأجنبية في قطر

"واشنطن بوست": جماعة "الإخوان المسلمين" في مصرعلى شفا الانهيار

"الاندبندنت" البريطانية: موسكو دخلت حربا لا يمكن أن تخسرها

جامعة "اوكسفورد" البريطانية تجرد زعيمة ميانمار من جائزة حقوقية

الأكثر قراءة اليوم

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

اعتراف إسرائيلي: عدم احتلال غزة يعني أن الجيش مردوع من حماس

صحيفة كويتية : إسرائيل وأمريكا على وشك ضرب سوريا

نتنياهو يطالب بتقليص إضافي على موازنة "الأونروا" ونقل جزء منها للاردن

تيلرسون من كينيا: " لست بخير

بالفيديو.. عريس يموت أثناء الرقص مع عروسه يوم الزفاف!

الاتحاد الاوروبي : حق الاقامة للمقدسيين مكفول وإسرائيل قوة احتلال

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وهنية

المصالحة في مرحلة استعصاء و«فتح» و«حماس» أمام «المعادلة المستحيلة»

الخارجية التركية: نرفض قرارات إسرائيل غير الشرعية لتغيير ديمغرافية القدس

استشهاد احد عناصر المقاومة واصابة اخر في انفجار عرضي شمال قطاع غزة

الشهيد اعمير عمر شحادة

صور: شهيد وجريح برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عوريف جنوب نابلس

الرئيس عباس

نتائج التقارير الطبية للرئيس عباس فاجأته ..

الاتصالات الفلسطينية