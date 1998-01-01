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الجيش اللبناني يعتقل قيادياً في فتح

الأحد 11 مارس 2018 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يعتقل قيادياً في فتح



لبنان / سما /

قال مصدر أمني أنّ مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب أوقفت مسؤولاً في حركة «فتح»، وهو قيادي عسكري في الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، على خلفية نقل أسلحة.

وقال المصدر أنّ القيادي الفتحاوي الموقوف يدعى «ع – س»، وملقب بـ"السوكو"، وهو من قوات العرموشي في الامن الوطني الفلسطيني في المخيم، وتمّ توقيفه بعد رصد ومتابعة الى أن ضُبط وهو ينقل أسلحة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن الجهات الامنية تلقّت معلومات من جهة فلسطينية في مخيم عين الحلوة تفيد أنّ ثلاثة «ارهابيين» يحملون صفة «خليجية» دخلوا الى مخيم عين الحلوة بطريقة سرية وغادروه بالطريقة ذاتها بعدما التقوا عدداً من «الإرهابيين المتوارين» في المخيم، ناقلين اليهم أموالا ومطالبينهم بإعادة تجميع الخلايا النائمة في المخيم لأمر قد يطرأ أمنياً.

هذه المعلومات وضعتها المراجع الأمنية اللبنانية في دائرة الخطورة، وطلبت من القوى الفلسطينية التنبّه لها لمواجهة ما يمكن أن تحمله الايام المقبلة على صعيد مهمة هؤلاء الإرهابيين وعمّا اذا كانت لها علاقة بتفجير المخيم من الداخل. علماً أنّ المخيم يشهد استقراراً أمنياً بات حاجة ملحّة لسكانه الذين يولون أهمية كبيرة على دور «القوة الامنية الفلسطينية» في المخيم لإفشال مخططات هذه العناصر.

وشدّدت المصادر على أنّ التنسيق بين تلك القوة والجيش اللبناني المتمركز على مداخل المخيم مطلوب في هذه الفترة لتحصين الأمن في المخيم ودرء المخاطر والمؤامرات التي تهبّ عليه من خارج الحدود اللبنانية.

#الجيش اللبناني #فتح

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