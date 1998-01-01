حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي المساكن الشعبية بنابلس وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة محال في الشارع الرئيس. وافاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال اقتحمت الحي بعد منتصف الليلة وداهمت محال ومنشئات تجارية وصادرت كاميرات مراقبة، علما بانها داهمت محلات اخرى خلال اليومين الفائتين في المنطقة الشرقية من نابلس.

وداهمت قوة للاحتلال مخيم عين سلطان في اريحا واعتقلت كل كرم ناصر فواز عايد ومعين عكيلة وعميد اكتفي اضافة الى حمزة جمال هديب.

وادعى الاحتلال انه اعتقل ثلاثة شبّان قبل إلقائهم زجاجات حارقة على "شارع 90" قرب مدينة أريحا.

واقتحمت ايضا منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب الخليل وداهمت عددا من المحال التجارية.

وصادرت قوة للاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة في حي البالوع ببيتونيا غرب رام الله عقب اقتحامها الحي.

وأطلق مسلحون النار، الليلة، على موقع لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "بساغوت" شمال مدينة البيرة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال العثور على فوارغ طلقات نارية دون وقوع إصابات.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة، وشرعت بأعمال تمشيط بحثا عن المهاجمين.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين بعد إطلاق النار على برج للاحتلال أول أمس على حاجز حوارة جنوب نابلس.

واستشهد مساء السبت الشاب اعمير عمر إبراهيم شحادة (21 عامًا) برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع المستوطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد شحادة، الذي وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس مصابًا بجراح حرجة للغاية، واستشهد متأثرًا بجراحه.