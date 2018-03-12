الطقس: غائمًا جزئيًا إلى صاف

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/12: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/03/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .