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الطقس: غائمًا جزئيًا إلى صاف

الأحد 11 مارس 2018 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائمًا جزئيًا إلى صاف



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/12: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/03/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#الطقس #درجات الحرارة

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